«Хетафе» — «Вильярреал»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Вильярреал».



Ставка: победа «Хетафе» за 2.68.



«Вильярреал» совершенно не понравился в матче с «Барселоной». Кроме того, во всех выигранных матчах победы были натужными, скорее сопутствовала удача. В матче с мадридским «Реалом» «Хетафе» выглядел солидно и, мне кажется, даже набрал форму. Команда была близка к тому, чтобы забить в ворота соперника и отобрать очки у лидера чемпионата.



В предстоящем матче сделаю ставку на то, что во втором тайме будет забито больше голов, чем в первом. Правда, команды играют нерезультативно, но, скорее всего, голы будут, потому что «Вильярреал» израсходовал запас удачи и сейчас в их ворота должны забивать. «Хетафе» уж придумает, как вскрыть оборону соперника.



Победитель матча будет бороться с «Севильей» за путевку в Лигу чемпионов, и, по-моему, после матча «Хетафе» сохранит шансы занять четвертое место в чемпионате».



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«Хетафе» — «Вильярреал». Прогноз: огненный второй тайм от претендентов на Лигу чемпионов Потерявший очки выпадет из гонки за топ-4, цена ошибки громадна.