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«Дженоа» — «Наполи»: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Италии 8 июля

«Дженоа» — «Наполи»: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Италии 8 июля
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.11.

«Наполи» предстоит выезд к одному из представителей хвоста турнирной таблицы «Дженоа», и тут, надо сказать, по личным встречам солидное преимущество на стороне неаполитанцев. Они не проигрывают красно-синим уже 15 матчей кряду. При этом в 10 случаях получалось добыть победу.

Ключевым фактором также является неубедительная статистика домашних матчей «грифонов». За 14 встреч у себя дома они потерпели девять поражений. Для «Наполи», который входит в топ-6 Серии А по заработанным баллам в гостях, это не должно стать серьёзной преградой.

Интересным вариантом для ставки при таких раскладах выглядит Х2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.11. Дело в том, что поединки между соперниками в Дженоа, как правило, получаются верховыми. К слову, в предыдущих восьми таких встречах команды на двоих оформили 24 мяча, то есть ровно три штуки за игру.

Альтернативный вариант — П2 с форой (-1) за коэффициент 2.02. Всё-таки «Наполи» сейчас хорош, а «Дженоа» дома имеет три поражения кряду с общим счётом 4:10".

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Неаполитанцы не проигрывают «грифонам» уже 15 игр кряду, имея на этом отрезке 10 побед.
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