«Урал» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» забьёт во втором тайме за 1.85.

«Вообще, в последнее время «Динамо» довольно удачно играет с екатеринбуржцами — две победы и две ничьи в четырёх поединках при разнице голов 9:3. В трёх случаях москвичи забивали как минимум дважды, в оставшемся ограничились одним мячом. От этого вполне можно оттолкнуться.



Оборона у «Урала» по-прежнему кошмарная, пропускает команда больше всех в РПЛ. Бело-голубые на свой гол в минувшем туре определённо наиграли, а обидное поражение только добавит им желания исправиться. На наш взгляд, без гола гости точно не останутся. ИТБ 1 мяча «Динамо» идёт за скромный коэффициент 1.65, но есть варианты посмелее.



Прежде всего гол москвичей во втором тайме за вполне рабочие 1.85. «Шмели» пропустили после перерыва аж 23 раза, почти по мячу в среднем за игру. А «Динамо» часто активизируется именно во втором тайме, после перестановок тренерского штаба и выхода свежих футболистов.



Ну и П2 с нулевой форой за 1.86 также достойна внимания. Проверять лобовую победу гостей не рискнём, после паузы они выглядят нестабильно, чередуя хорошие отрезки с глупейшими ошибками».