«Верона» — «Интер»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Интер».
Ставка: победа «Интера» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.11.
«Жёлто-синие — образцовый пример словосочетания «крепкий середняк». Грамотный и обученный коллектив, который компенсирует нехватку исполнительского мастерства дисциплиной и надёжностью. Забивает он не так уж много, но пропускает ещё реже. Это достаточно для нахождения в топ-8.
У «Интера» амбиции принципиально иные. За попадание в Лигу чемпионов можно не беспокоиться — располагающийся на пятой строчке «Милан» отстаёт аж на 15 баллов. «Нерадзурри» занимают третью позицию в турнирной таблице. Они вполне могли включиться в гонку за скудетто или по крайней мере обойти «Лацио», который слишком часто допускает осечки.
Да только сами подопечные Антонио Конте в прошлом туре умудрились проиграть в родных стенах «Болонье» (1:2), хотя забили первыми, получили численное преимущество на 57-й минуте, а вскоре ещё и не реализовали пенальти. Теперь «нерадзурри» отстают от «Лацио» на четыре очка, имея игру в запасе.
Впрочем, с «Вероной» миланцы в последнее время играют замечательно. В шести предыдущих поединках они набрали 16 очков из 18 возможных. П2 за 1.79 смотрится вполне нормально. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.11. Оборона у «мастифов» крепкая, больше двух мячей они пропускают по праздникам».
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