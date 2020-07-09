«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на игру 27-го тура РПЛ

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.09.



«Краснодар» сможет набрать три очка в этой игре. На меня краснодарцы произвели огромное впечатление, особенно Вандерсон. В нашем чемпионате это вообще один из сильнейших футболистов, тем более когда он находится в такой потрясающей форме, как сейчас. Можно сказать объективно, что «Краснодару» не повезло в матче с «Зенитом»: если бы он забил пенальти, то всё сложилось бы по-другому, а так краснодарцы не забили и получили чуть позже в свои ворота. Игра «Краснодара» очень понравилась слаженностью действий, в отличие от «Рубина», который выиграл у «Оренбурга», несмотря на его полнейшее преимущество. Думаю, что «Краснодар» без особых проблем сможет победить.



«Рубин» не так часто играет результативные матчи, поэтому на тотал больше 2.5 должен быть хороший коэффициент. Мне кажется, в этой игре ожидается как минимум три мяча, так как «Краснодар» не остановится на одном голе, да и, опять же, может пропустить в свои ворота. Думаю, гости выиграют 3:1 или 4:1», — сказал Радимов.



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