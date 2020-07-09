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«Эвертон» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 34-го тура АПЛ

«Эвертон» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 34-го тура АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Эвертон» — «Саутгемптон».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.98.

«Саутгемптон» после рестарта сезона смотрится здорово, что лишний раз подтвердила игра против «Манчестер Сити» (1:0). У «святых» всё работает, как и до паузы – надёжность сзади, прессинг, эффективность впереди.

«Эвертон» тоже вполне неплох, и если бы не не совсем логичное поражение «Тоттенхэму», «ириски» продлили бы беспроигрышную серию, хотя встречались за это время и с «Ливерпулем», и с «Лестером».

Скорее всего, игра получится без обилия голевых моментов. «Эвертон» не раскрывается в принципе, а «Саутгемптон» не слишком силён в позиционных атаках. Здесь вполне может всё решить один забитый мяч, ну и, как обычно бывает при подобных раскладах, вероятность ничейного исхода оказывается выше среднестатистической», — сказал Петросьян.

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