«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч 34-го тура АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «МЮ» минимум в 2 мяча за 1.98.



«Болельщикам предстоит увидеть матч из разряда «пан либо пропал». У «Астон Виллы» 18-е место, а это зона вылета. 27 очков у команды. До финиша пять матчей. Три дома — с «Манчестер Юнайтед», «Кристалл Пэлас» и «Арсеналом». Из трёх соперников только один немотивированный — это столичные «орлы». Вот им точно ничего не нужно, прописка уже обеспечена.



Два матча ждут команду на выезде — с «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Оба соперника рвутся в еврокубки, а «Вест Хэм» — это прямой конкурент в борьбе за прописку в элите. Игрокам «Астон Виллы» сегодня сам чёрт не страшен. Другое дело, что им жутко не везёт. Ради ещё одного сезона в элите можно и попыхтеть, отдаваясь полностью, не щадя живота своего.



У «Юнайтед» диаметрально противоположные задачи. Команду Сульшера манит не просто Европа, а Лига чемпионов. Ход они набрали очень приличный. После рестарта одна ничья, три победы с общим счётом 12:3. Плюс выход в полуфинал Кубка Англии, где их ждёт «Челси».



Главное, что у манкунианцев пошла игра. На них приятно смотреть и переживать за них. Если им удастся пробиться в Лигу чемпионов, это будет огромный тренерский успех.



У «МЮ» очень нервный финиш. Вроде бы соперники им по зубам: с «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом» встретятся дома, с «Астон Виллой», «Кристалл Пэлас» и «Лестером» сыграют в гостях. Немотивированных соперников всего-лишь два — это «Саутгемптон» и «Пэлас». Все остальные будут биться до последнего. Но, как мы видели, «Саутгемптон» не промах, да и «Пэлас» может хлопнуть дверью в конце сезона.



Жду футбола, что называется, от ножа. Ставлю на победу «Манчестера Юнайтед» с форой (-1.5). Сегодня «МЮ» приобретает инстинкт убийцы», — сказал Елагин.



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