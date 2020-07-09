«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» минимум в 2 мяча за 2.05.



«Юнайтед» выглядит прямо сейчас чуть ли не самой мощной командой АПЛ без явных слабых мест. У нее заработала середина поля – в ней теперь гармонично смотрятся Погба с Матичем, перед ними царствует Бруну Фернандеш, впереди зажигают Рэшфорд, Марсьяль и Гринвуд. Да и на оборону с Де Хеа теперь оказывается меньше давления, ведь у них просто поубавилось работы.



В общем, если учесть еще и то, что и на скамейке у Сульшера есть немало людей, способных усиливать игру и сейчас, и еще прибавлять в уровне, кажется, что следующий сезон «МЮ» имеет все шансы провести ударно.



«Вилла» была только что на классе бита «Ливерпулем», осталась в зоне вылета, и, боюсь, матч против нынешнего «МЮ» — явно не тот, где стоит оставлять все силыв попытке зацепить результат», — сказал Петросьян.



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