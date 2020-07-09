«Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Борнмут» — «Тоттенхэм».



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Борнмут» потерпел вот уже четвёртое поражение кряду, пропустив в двух последних матчах девять мячей. Команда уже, похоже, смирилась с неминуемостью вылета и не сильно переживает за результат. На «Олд Траффорд» она просто играла в своё удовольствие, два забила, но пропустила пять.



Нынешний «Тоттенхэм» совершенно не впечатляет. Работы у Моуринью ещё непочатый край, и нет уверенности в том, что у него что-то в долгосрочной перспективе получится.



На победу гостей и на то, что обе команды отличатся, предлагаются одинаковые коэффициенты, и я, пожалуй, выберу второй вариант. «Шпоры» своё как-нибудь, может быть, так же коряво, как в игре с «Эвертоном», забьют, ну и у «Борнмута, которому нечего терять, свои шансы впереди традиционно будут», — сказал Петросьян.



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«Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз: Кейн, Льорис, Сон и Моуринью сделают шаг к Лиге Европы В девяти очных встречах с «Борнмутом» «шпоры» добыли семь побед.