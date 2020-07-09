Букмекеры: Тедеско уволят из «Спартака» по итогам сезона-2019/2020 в РПЛ

Вчера, 8 июля, московский «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ. В конце первого тайма арбитр Сергей Лапочкин удалил главного тренера спартаковцев Доменико Тедеско. Немецкий специалист выражал недовольство эпизодом, который завершился назначением пенальти в ворота его команды.



Букмекеры принимают ставки на то, будет ли Доменико Тедеско работать со «Спартаком» в следущем сезоне. По их оценкам, немец покинет команду. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 62% вероятности.



При этом владелец «Спартака» Леонид Федун вчера после матча заявил, что Тедеско продолжит работать с командой в следующем сезоне. Ранее Федун уволил генерального директора Томаса Цорна, который был инициатором приглашения в клуб Тедеско.



Контракт тренера со «Спартаком» истекает по окончании сезона-2020/2021. Сделать ставку на то, что Тедеско отработает контракт до конца, можно с коэффициентом 10.00 (10%).



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