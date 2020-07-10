«Реал Сосьедад» — «Гранада»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 10 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Гранада».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.81.

«Соперники находятся в верхней половине турнирной таблицы, вот только их положение заметно отличается. Гости уже просто доигрывают сезон в своё удовольствие, поскольку выполнили все задачи. «Реал Сосьедад» ещё совсем недавно входил в зону Лиги чемпионов, однако заключительный отрезок заваливает с удивительным упорством. Всего одна победа и пять очков в семи турах — кошмарный результат для претендента на еврокубки.



Теперь команда зависит не только от себя — 51 очко, седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Мечтать о топ-4 слишком поздно, курс на Лигу Европы: до «Хетафе» — два балла, до «Вильярреала» — три. Нужно набирать максимум в оставшиеся недели и надеяться на осечки конкурентов.



Качество футбола хозяев совсем не впечатляет, но вообще все факторы говорят в их пользу. Преимущество в уровне исполнителей, свой стадион, разность мотиваций, да ещё и статистика очных встреч. Каждый из пяти предыдущих поединков завершился в пользу басков, общий счёт — 12:2. Солидно.



Пожалуй, можно не мудрить и взять лобовую победу фаворита за приличный коэффициент 1.81. Вариант посмелее — П1 в первом тайме и по итогам всего матча за 2.60. Ждём от хозяев агрессивного дебюта и смелого футбола. Вполне вероятно, что они сумеют быстро добиться преимущества».