«Реал Мадрид» – «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» – «Алавес».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.70.

«Обе команды сейчас невероятно стабильны. У мадридского «Реала» с возобновления чемпионата – семь побед в семи турах, а у «Алавеса» — пять поражений в пяти последних матчах с общим счётом 1:12. Проблемная оборона «Алавеса» — отличная возможность улучшения голевой статистики для мадридского «Реала», который три последних матча выиграл с одинаковым счётом 1:0. Но едва ли «Алавес» сможет навязать «Мадриду» такое же ожесточённое сопротивление, как его последние соперники. Думаю, на сей раз «Реал» забьет больше и поставлю на мадридцев с форой (-1,5).



Также матч выглядит вполне подходящим для ставки на сухую победу мадридского «Реала». И тут совершенно не смущают дисквалификации защитников Серхио Рамоса и Дани Карвахаля. В отсутствие Рамоса оборона «Реала» совсем не разваливается. В надёжности Милитао и Менди по части игры в обороне в матче с «Алавесом» нет сомнений. Другое дело, что Рамос и Карвахаль играют также важную роль в атакующих действиях. Кстати, отсутствие Рамоса повышает вероятность голов Карима Бензема, поскольку к французу теперь перейдёт роль исполнителя пенальти».