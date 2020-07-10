«Реал Мадрид» – «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» – «Алавес».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.70.
«Обе команды сейчас невероятно стабильны. У мадридского «Реала» с возобновления чемпионата – семь побед в семи турах, а у «Алавеса» — пять поражений в пяти последних матчах с общим счётом 1:12. Проблемная оборона «Алавеса» — отличная возможность улучшения голевой статистики для мадридского «Реала», который три последних матча выиграл с одинаковым счётом 1:0. Но едва ли «Алавес» сможет навязать «Мадриду» такое же ожесточённое сопротивление, как его последние соперники. Думаю, на сей раз «Реал» забьет больше и поставлю на мадридцев с форой (-1,5).
Также матч выглядит вполне подходящим для ставки на сухую победу мадридского «Реала». И тут совершенно не смущают дисквалификации защитников Серхио Рамоса и Дани Карвахаля. В отсутствие Рамоса оборона «Реала» совсем не разваливается. В надёжности Милитао и Менди по части игры в обороне в матче с «Алавесом» нет сомнений. Другое дело, что Рамос и Карвахаль играют также важную роль в атакующих действиях. Кстати, отсутствие Рамоса повышает вероятность голов Карима Бензема, поскольку к французу теперь перейдёт роль исполнителя пенальти».
- 10 июля 2020
-
09:40
-
09:00
- 9 июля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:36
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:39
-
12:00
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 8 июля 2020
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:46
-
18:30