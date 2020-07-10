«Реал Сосьедад» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на матч 35-го тура Ла Лиги

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Гранада».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» в один мяч или ничья за 1.81.

«Реал Сосьедад» оказался не готов к летней части чемпионата и скатился с четвёртого места на седьмое. «Гранада» в последних турах смотрелась куда солиднее басков. У обеих команд при этом масса травмированных. Когда нет возможности нормально ротировать состав, особенно важным фактором становится количество дней на восстановление с прошлого матча.

«Реал «Сосьедад» сыграет на четвёртый день с предыдущего матча, а «Гранада» — на шестой. Мне кажется, что в букмекерской линии «Реал Сосьедад» с коэффициентом 1.77 на его чистую победу несколько переоценён. У «Гранады» есть все шансы не проиграть в Сан-Себастьяне. Но всё-таки индивидуальное мастерство футболистов «Ла Реала» повыше. В такой ситуации я выберу ставку на то, что «Реал Сосьедад» или одержат минимальную победу – с разницей в один мяч — или сыграет вничью".