«Фулхэм» — «Кардифф»: прогноз и ставка на матч 43-го тура Чемпионшипа 10 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Чемпионшипа «Фулхэм» — «Кардифф».

Ставка: «Фулхэм» не проиграет + обе забьют» за 2.34.

«Следует учесть несколько факторов, каждый из которых говорит в пользу хозяев. Во-первых, статистика очных встреч. В 10 предыдущих поединках лондонцы потерпели всего одно поражение. Во-вторых, на выезде валлийцы в нынешнем сезоне совсем не блещут — 7 побед, 7 мирных исходов и 7 поражений при отрицательной разнице голов (30:34).



И заключительный момент — аж в 9 из 10 последних поединков «Фулхэма» и «Кардиффа» голы забивались в обе стороны. Для Чемпионшипа это редкость. В принципе можно не мудрить и взять классическую ставку «обе забьют» за приличный коэффициент 1.90. Если хотите поднять куш, можно рассмотреть следующие варианты.



Прежде всего «1Х + обе забьют» за 2.34, он доезжал в 8 из 10 предыдущих очных встреч. Для такого коэффициента проходимость просто безумная. И второй — «П1 с разницей в 1-2 мяча» за 2.25. Дело в том, что никаких разгромов в истории противостояния не было, все победы одерживаются в напряжённой борьбе, поскольку соперники сопоставимы по общему уровню».