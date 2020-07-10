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«Фулхэм» — «Кардифф»: прогноз и ставка на матч 43-го тура Чемпионшипа 10 июля

«Фулхэм» — «Кардифф»: прогноз и ставка на матч 43-го тура Чемпионшипа 10 июля
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Чемпионшипа «Фулхэм» — «Кардифф».

Ставка: «Фулхэм» не проиграет + обе забьют» за 2.34.

«Следует учесть несколько факторов, каждый из которых говорит в пользу хозяев. Во-первых, статистика очных встреч. В 10 предыдущих поединках лондонцы потерпели всего одно поражение. Во-вторых, на выезде валлийцы в нынешнем сезоне совсем не блещут — 7 побед, 7 мирных исходов и 7 поражений при отрицательной разнице голов (30:34).

И заключительный момент — аж в 9 из 10 последних поединков «Фулхэма» и «Кардиффа» голы забивались в обе стороны. Для Чемпионшипа это редкость. В принципе можно не мудрить и взять классическую ставку «обе забьют» за приличный коэффициент 1.90. Если хотите поднять куш, можно рассмотреть следующие варианты.

Прежде всего «1Х + обе забьют» за 2.34, он доезжал в 8 из 10 предыдущих очных встреч. Для такого коэффициента проходимость просто безумная. И второй — «П1 с разницей в 1-2 мяча» за 2.25. Дело в том, что никаких разгромов в истории противостояния не было, все победы одерживаются в напряжённой борьбе, поскольку соперники сопоставимы по общему уровню».

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В Лондоне сойдутся два клуба из топ-6 Чемпионшипа.
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