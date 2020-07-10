«Спортинг» — «Санта-Клара»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 10 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Спортинг» — «Санта-Клара».
Ставка: победа «Спортинга» + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.85.
«До этого в Примейре соперники успели встретиться лишь три раза, во всех случаях победителем выходили лиссабонцы. При этом они одержали три победы с общим счётом 7:1. Против азореанцев играет также и удачная домашняя статистика «львов». По набранным очкам на своём поле они занимают второе место в чемпионате Португалии. Любопытно, что команда у себя дома одержала уже семь побед кряду с общим счётом 12:2.
«Санта-Клара», конечно, не так плохо проводит выезды, однако сильного сопротивления с её стороны мы бы ждать не стали. За 15 матчей в гостях она сумела добыть лишь пять побед и забить только 16 голов. У «Спортинга» одна из самых сильных оборон в Примейре, чтобы вскрыть её, необходима действительно мощная атака.
Мы бы не стали ждать от команд сверхвысокой результативности ещё и по той причине, что на выезде меньше азореанцев пропускают только три клуба, два из которых лидеры первенства — «Бенфика» и «Порту». При таких раскладах есть смысл рассмотреть П1 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.85».
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