«Реал» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч 35-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Алавес» в 35-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Реала» всухую за 1.92.

«Реал» закрывает 35-й тур чемпионата Испании матчем с «Алавесом». Здесь, пожалуй, всё предельно понятно и чётко. У «Реала», конечно, есть потери. Серхио Рамос пропустит матч, Карвахаль не сыграет из-за дисквалификации, есть проблемы у Азара и Варана. Начо по-прежнему травмирован. Но у «Реала» настолько длинная «скамейка», что Зидан наверняка найдёт, кем заменить футболистов, которые не смогут принять участие в игре.



«Алавес» в последнее время выглядит просто чудовищно. Пять поражений подряд команда потерпела. Что будет ловить «Алавес» на стадионе Альфредо ди Стефано, не очень понятно. На «Бернабеу» статистика своя: там «Алавес» постоянно проигрывает всухую. Если «Реал» сейчас сыграет очень внимательно и сконцентрированно, пусть и без Рамоса с Карвахалем, то не позволит забить «Алавесу». Милитао в центре с кем-то сыграет. Если моменты будут у гостей, то Куртуа выручит.



«Реал» постарается в экономрежиме взять три очка, что позволит удержать отрыв от «Барселоны». Сыграю за 1.92 победу «Реала» всухую, раз статистика за это говорит. При этом не жду очень результативной игры, поэтому предложу сыграть победу «Реала» через тотал меньше 3.5 мяча за 1.93. Можно также рассмотреть вариант мультисчёта 1:0, 2:0, 3:0 за коэффициент выше двойки».