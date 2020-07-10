«Реал Сосьедад» — «Гранада»: где смотреть трансляцию матча 10 июля, по какому каналу

Сегодня, 10 июля, «Реал Сосьедад» и «Гранада» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 5.35.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 10 июля «Реал Сосьедад» — «Гранада» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.



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