«Сочи» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 28-го тура РПЛ
Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Ставка: победа «Сочи» за 2.72, обе команды забьют за 1.76, тотал больше 2.5 гола в матче за 2.03.
«Несмотря на то что будут играть и Самуэль Жиго, и Роман Зобнин, «Сочи» нужно набирать очки, чтобы не вылететь. Да и команда неплохая. На своем поле и при жаре будут сильнее «Спартака».
«Спартак» неудачный сезон проводит в чемпионате России. Вся надежда на кубковый матч в Санкт-Петербурге, где они попытаются выиграть. Все силы сейчас направлены именно туда. Первенство уже проходит боком. Думаю, что «Сочи» выиграет. Голов должно быть много, в обороне обе команды часто ошибаются».
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В четырёх из пяти матчей «Сочи» после рестарта сезона голы забивались в обе стороны.
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