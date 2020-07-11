«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.

«Зенит» бурно отпраздновал чемпионство и в Краснодаре, и особенно после встречи с «Сочи». Артем Дзюба после матча сказал, что они за честный футбол. Понятно, «Зенит» хочет установить рекорд по количеству набранных очков в чемпионатах России. Лучший показатель — 72 очка — у «Спартака». У «Зенита» сейчас 65, и впереди три матча.



Но собраться после такого выплеска адреналина будет непросто. Думаю, «Ахмат» может этим воспользоваться. Им очки нужнее. Не говорю, что могут быть странные вещи. Просто более мотивированный соперник имеет преимущество. Думаю, у грозненцев есть ресурсы, чтобы не проиграть.



Но «Зенит» мало пропускает, это лучшая команда сезона по числу пропущенных мячей. Вряд ли увидим 4 мяча, 3 — возможно. При этом «Ахмат» не уступит".