«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на матч 32-го тура чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч итальянской Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Аталанта».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.43.
«Очень жду эту встречу, должно быть интересно. «Аталанта» просто потрясающе хороша. Да, в последних матчах стали меньше забивать, но при этом добавили в обороне. Думаю, команда в плотном графике экономит силы. Но с «Ювентусом» особенно не сэкономишь, надо выкладываться на полную катушку.
Футбол должен получиться очень ярким и результативным, не сомневаюсь. «Ювентусу» нужно реабилитироваться после проигрыша в матче с «Миланом» (2:4). Он закрываться не станет, постарается показать силу, тем более что до очередного чемпионского титула — несколько шагов. «Аталанта» всегда готова сыграть в открытый футбол, и сила соперника ее вообще не волнует. Смелая команда, к тому же знающая свои сильные стороны.
Думаю, хорошая ставка на эту встречу — «тотал больше 3,5 мяча». И те и другие будут играть на победу. Вполне можно представить победу той или другой команды (3:2) или ничью (2:2). В первом круге «Ювентус» выиграл — 3:1».
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