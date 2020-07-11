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«Сочи» — «Спартак»: прогноз Александра Аксенова на матч РПЛ

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Александра Аксенова на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий Александр Аксенов дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 5.5 жёлтой карточки за 1.72, обе забьют за 1.76.

«После рестарта в чемпионате России чудовищное количество желтых карточек в каждом матче. Рекомендую ставить верх (ТБ4,5 и выше) во всех матчах, кроме тех, где совсем нет турнирного значения. Кэфы низкие, поэтому можно объединять в экспрессы. Озолотитесь! Число игр, где ТБ4-4,5 не играет, близко к арифметической погрешности. В матче с участием «Спартака» точно будет заруба — для «Сочи» они хороший раздражитель, а красно-белые на нервах и должны хоть как-то набирать очки. Надо показать товар лицом и новому гендиректору Газизову. В общем, жду довольно агрессивную игру и много ЖК.

Что касается ставок на результат, предлагаю вариант «обе забьют». После прихода Владимира Федотова «Сочи» играет очень уверенно: всего в одном матче сочинцы не сумели забить — с «Локомотивом». Ни хозяева, ни гости не будут играть жестко от обороны. У «Сочи» вернется Мостовой, и благодаря ему атака станет более эффективной. Матч первого круга (1:0) вспоминать не стоит — были совсем другие составы команд и тренеры».

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В четырёх из пяти матчей «Сочи» после рестарта сезона голы забивались в обе стороны.
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