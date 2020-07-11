«Вальядолид» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 36-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Вальядолид» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.
«Вальядолид» после рестарта чемпионата выглядит неплохо: во всех матчах лишь раз пропустил 2 мяча, с «Валенсией» (1:2). «Вальядолид» никуда не вылетает, никуда не поднимается. В общем, для команды президента Роналдо это просто очередной матч.
«Барселоне» же надо брать свое и ждать осечки «Реала». Многое упущено. Вряд ли этот фарш удастся провернуть назад, чтобы отыграть гандикап. Но надо делать то, что должно, а там уже что будет. «Барселоне» надо готовиться и к ответному матчу с «Наполи» в Лиге чемпионов. Бросать весла ни в коем случае нельзя.
В первом круге «Барса» на «Камп Ноу» выиграла — 5:1. Но если посмотреть на встречи этих команд, для «Барселоны» не так все просто складывается. Вряд ли здесь стоит ждать голевой феерии, тем более что у «Барселоны» была хорошая игра с «Вильярреалом», но затем тяжелая — с «Эспаньолом». Но за счет класса игроков каталонский клуб выиграет. Мой прогноз — «победа «Барселоны» и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,96".
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