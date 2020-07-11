«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Александра Аксенова на матч Российской Премьер-Лиги в Грозном

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«В составе «Зенита» лишь для одного игрока матч имеет спортивное значение: Артем Дзюба борется за звание лучшего бомбардира с раззабивавшимся Луценко. Чтобы гарантировать себе победу, Дзюбе хорошо бы забить пару голов. Думаю, ставка на его гол — разумная история. Дзюба в «Зените» еще и пенальтист.
Что касается ставок на исход, выбрал бы «обе забьют». «Зенит» вновь будет играть экспериментальным составом и обязательно предоставит хозяевам шансы забить. Сейчас трудно ждать от гостей максимальной собранности. В атаке «Зенит» будет играть легко и на кураже, и вряд ли хозяева удержат ворота на замке. В последних семи матчах этих соперников в Грозном, включая 1 кубковый, ставка ОЗ не зашла только раз. И не вижу поводов для суровой игры на ноль».
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