«Сочи» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 28-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Сочи» — «Спартак».
Ставка: обе забьют за 1.76.
«Печально все в «Спартаке» в последнее время. Ну хотя бы удалось не проиграть в дерби с «Локомотивом». Грядут очередные изменения, но будет ли от них толк. «Сочи» еще не так давно стоял на вылет, был последним, а теперь в случае победы может догнать «Спартак». У «Спартака» не будет Тедеско, он дисквалифицирован. Другой вопрос, проблема ли это. Судя по результатам команды, он не очень владеет ситуацией.
«Сочи» хорош в домашних встречах, состав очень крепкий. Есть Кокорин. Сочинцы способны показать качественный, результативный футбол на своем поле. «Спартак» же — загадка. Не удивлюсь, если «Спартак» внезапно прорвет и он выиграет. Такое бывало не раз. Да и зачастую «Спартак» в гостях выглядит лучше. Правда, из-за дисквалификации не будет Бакаева, но есть Соболев, Ларссон, Понсе. В защите «Сочи» не так уж и надежен.
Веду к тому, что в этом матче нужно ставить на «обе забьют». Про результат сложно рассуждать. «Спартак» непредсказуем».
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