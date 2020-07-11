«Ливерпуль» — «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 35-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Бернли».

Ставка: победа «Ливерпуля» во втором тайме с форой (-1) за 2.06.

«Здесь можно повторить сказанное перед матчем «Ливерпуля» с «Брайтоном». Единственная цель, оставшаяся в этом сезоне у мерсисайдцев, – побить рекорд «Манчестер Сити» по количеству набранных очков за сезон. Для этого в оставшихся четырех матчах нужно одержать три победы.



«Бернли» очень даже неплохо смотрится после рестарта сезона и даже претендует на очередной выход в еврокубки. В пяти матчах у команды Шона Дайша три победы и проигрыш лишь в матче с «Ман Юнайтед».



Но в матче с «Ливерпулем» выстоять будет непросто. Хотя и у мерсисайдцев как минимум до первого забитого мяча легкой жизни не предвидится. Думаю, гости будут упираться что есть силы, но, пропустив раз, могут посыпаться. Такое с ними частенько случается. Скорее всего, после перерыва преимущество красных будет более ощутимым».