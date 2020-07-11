«Ахмат» — «Зенит»: во сколько начало, где будет трансляция матча РПЛ 11 июля
11 июля «Ахмат» и «Зенит» встретятся в матче 28-го тура РПЛ. Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.
Букмекеры уверены, что матч 28-го тура РПЛ 11 июля «Ахмат» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.62.
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Грозненцы ни разу не проиграли в пяти предыдущих домашних матчах с «Зенитом».
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