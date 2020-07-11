«Ахмат» — «Зенит»: эксперты оценили шансы петербуржцев выиграть в Грозном

11 июля «Ахмат» и «Зенит» встретятся в матче 28-го тура РПЛ. Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.



Букмекеры уверены, что матч 28-го тура РПЛ 11 июля «Ахмат» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.62.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Ахмат» — «Зенит». Прогноз: Дзюбу, Азмуна и Ракицкого ждёт жаркий приём в Грозном Грозненцы ни разу не проиграли в пяти предыдущих домашних матчах с «Зенитом».