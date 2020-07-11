«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 28-го тура чемпионата России

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит».



Ставка: «Ахмат» не проиграет + обе забьют за 2.53.



«Думаю, будут голы. У «Ахмата» мотивация — борется за выживание, здорово выглядит после паузы, если не считать второй матч тайма с ЦСКА. «Ахмат» недурно выглядит в атаке, есть движение благодаря Глушакову. Благодаря Иванову есть пас. Новички в атаке с желанием играют.



«Ахмат» немало забивает после паузы. Думаю, «Зенит» будет уязвимым. Наверняка Семак устроит ротацию. «Зенит» думает о матче со «Спартаком». Остальные матчи — поле для экспериментов Семака. Наверняка выйдут какие-то футболисты, не имеющие много практики.



Малком разыгрался. Дзюба с Азмуном хотят побольше забить. Не думаю, что «Ахмат» обойдется без пропущенных мячей. Вы, наверное, поняли: намекаю на вариант «обе забьют», но хочу коэффициент поднять. Предположу, что «Ахмат» не проиграет. Уже пять лет в основное время «Ахмат» не проигрывал «Зениту» дома.



При разных тренерах и разных обстоятельствах они все-таки создадут проблемы петербургской команде. Недавно в Кубке команды сыграли 1:1 в основное время. Ставлю на 1Х и обе забьют. Думаю, «Ахмат» не проиграет».

«Ахмат» — «Зенит». Прогноз: Дзюбу, Азмуна и Ракицкого ждёт жаркий приём в Грозном Грозненцы ни разу не проиграли в пяти предыдущих домашних матчах с «Зенитом».