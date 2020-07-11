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«Сочи» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 28-го тура чемпионата России

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 28-го тура чемпионата России
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Сочи» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Спартак», обиженный всеми судьями РПЛ, встречается в гостях с «Сочи». «Сочи» вроде бы неплохо шел по дистанции: в марте несколько побед, после рестарта начал с крупной победы в матче с детьми «Ростова», тем не менее находится в опасной зоне, набрав только 30 очков. Всего в трех очках — самарские «Крылья». Сочинцам нужны очки.

Ну а «Спартаку» после всех изменений хочется добиться результата, чтобы с хорошим настроением готовиться к «Зениту». Главный матч в концовке сезона у «Спартака» будет на «Газпром-Арене».

У «Спартака» есть Соболев, который уже забивал «Сочи» на «Фиште», правда, в форме «Крыльев». Может быть, и здесь сумеет, а его гол засчитают. Взял бы его гол. Ну и очень хорошая атака у «Сочи». Забили в Петербурге, и могли забить не единожды. Кокорин, Заболотный в строю, вернется Мостовой. За 1,76 рассмотрел бы вариант «обе забьют».

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В четырёх из пяти матчей «Сочи» после рестарта сезона голы забивались в обе стороны.
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