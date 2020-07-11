«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз Павла Занозина на матч 35-го тура АПЛ

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Брайтон» — «Манчестер Сити».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.38.
«Предлагаю оттолкнуться от последних матчей этих команд. „Брайтон“ проиграл (1:3) в матче с «Ливерпулем». «Сити» разгромил „Ньюкасл“ (5:0). Не думаю, что что-то серьезно изменится за эти несколько дней.
Скорее всего, обе команды будут примерно так же выглядеть: открыто играть, относительно много забивать. Мне кажется, в этом матче нужно играть верх. А верх дают от 3,5. Да, вроде рискованно, но, думаю, четыре гола на двоих команды должны забить.
«Сити», когда бежит и чувствует кураж, может забивать и четыре-пять мячей. Как минимум, команда Гвардиолы справится. Если получится, то и «Брайтон» поможет.
Тотал больше 3,5 с коэффициентом 2.31".
- 11 июля 2020
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