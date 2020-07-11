«Лацио» — «Сассуоло»: прогноз Эльвина Керимова на матч 32-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 32-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Лацио» — «Сассуоло».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

«Мечты болельщиков «Лацио» о скудетто рушатся на глазах. Усталость, травмы лидеров и подавленное психологическое состояние — три основные причины провала римлян на финише сезона. На тренировке «Лацио» в четверг отсутствовали Лулич, Марушич, Хони, Патрик, Корреа, Лукас, Милинкович-Савич и Моро. Плюс ко всему Луис Фелипе был вынужден прекратить занятие из-за болевых ощущений. В общем, Симоне Индзаги не позавидуешь.



«Сассуоло» еще сохраняет шансы пробиться в ЛЕ. Отставание от «Милана» составляет 6 очков. После паузы команда Роберто Де Дзерби проиграла только «Аталанте» и набрала 11 очков.



Наверное, самая популярная ставка на предстоящий матч — «обе забьют и тотал голов больше 2.5». Эта ставка проходила в 4 матчах «Лацио» из 5 после паузы и во всех 6 матчах «Сассуоло». Высоки шансы, что пройдет она и в этот раз».