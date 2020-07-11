«Брешия» — «Рома»: прогноз Александра Аксенова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 32-го тура Серии А сезона-2020 «Брешия» — «Рома».
Ставка: победа «Брешии» с форой (+1) за 2.20.
«Рома» так неудачно проявила себя после паузы, связанной с пандемией, что незадолго до матча с «Пармой» стали появляться новости о возможном увольнении Фонсеки. И руководство римского гранда можно понять: после успеха в матче с весьма посредственной «Сампдорией» римляне трижды допустили осечку, проиграв «Милану», «Удинезе» и «Наполи». Итальянские журналисты не скрывали, что в случае сбоя с «Пармой» тренер наверняка получит выходное пособие.
Сбоя не случилось, «Рома» выиграла со счетом 2:1, однако легче от этого Фонсеке не стало. Любая неудача может привести к отставке специалиста. Кажется, с «Брешией» должно быть полегче, команда по сути попрощалась с Серией А, однако у «Ромы» не будет Жезуса, Смоллинга, Сантона, Кристанте и Мхитаряна.
В общем, сложностей у «Ромы» будет предостаточно, и не думаю, что будет уверенная победа. Скорее, матч закончится вничью или будет минимальное преимущество Джеко и компании.
Мой прогноз — «Брешия» с плюс один".
- 11 июля 2020
-
17:40
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:38
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00