«Брешия» — «Рома»: прогноз Александра Аксенова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 32-го тура Серии А сезона-2020 «Брешия» — «Рома».

Ставка: победа «Брешии» с форой (+1) за 2.20.

«Рома» так неудачно проявила себя после паузы, связанной с пандемией, что незадолго до матча с «Пармой» стали появляться новости о возможном увольнении Фонсеки. И руководство римского гранда можно понять: после успеха в матче с весьма посредственной «Сампдорией» римляне трижды допустили осечку, проиграв «Милану», «Удинезе» и «Наполи». Итальянские журналисты не скрывали, что в случае сбоя с «Пармой» тренер наверняка получит выходное пособие.



Сбоя не случилось, «Рома» выиграла со счетом 2:1, однако легче от этого Фонсеке не стало. Любая неудача может привести к отставке специалиста. Кажется, с «Брешией» должно быть полегче, команда по сути попрощалась с Серией А, однако у «Ромы» не будет Жезуса, Смоллинга, Сантона, Кристанте и Мхитаряна.



В общем, сложностей у «Ромы» будет предостаточно, и не думаю, что будет уверенная победа. Скорее, матч закончится вничью или будет минимальное преимущество Джеко и компании.



Мой прогноз — «Брешия» с плюс один".