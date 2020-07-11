«Атлетико Мадрид» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч испанской Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико Мадрид» — «Бетис».



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.

«Если для «Атлетико» эта встреча и имеет какое-то значение, то для «Бетиса» вплоть до конца чемпионата матчи не будут иметь никакого значения. Да, у «Бетиса» новый тренер — Мануэль Пеллегрини. Всеми мыслями «Бетис» уже в следующем сезоне. Сейчас в команде присматриваются, кого оставлять, а с кем прощаться.



В последнем туре «Бетис» обыграл немотивированную «Осасуну». Выиграл крупно. У «Бетиса» сезон проходит амплитудно: плохие матчи чередуются с хорошими.



«Атлетико» действует стабильнее. Да, в Виго притормозили (1:1), хотя начали очень здорово, на 50-й секунде Альваро Мората забил мяч. Но, сдержав Федора Смолова, не сумели удержать свои ворота во втором тайме. Этим воспользовалась «Севилья»: догнала «Атлетико» в турнирной таблице и делит с ними сейчас 3-4-е место.



Главная задача — забронировать место в Лиге чемпионов. С этой задачей «Атлетико» справится. Веду к тому, что в этом матче может быть все что угодно. Эксперт так говорить не должен, но, когда одна команда чуть более мотивированнее другой, стоит плясать от «Атлетико».



Победа «Атлетико» стоит не так дорого — 1,50. Можно было бы плясать от победы «Атлетико» и добавить тотал больше 1,5, потому что «Бетис» почти регулярно пропускает. Можно сыграть победу «Атлетико» с форой -1 за 1,80. Тоже весьма неплохо. Но выберу комбинированную ставку — тотал 2-3 гола в матче. В последнее время матчи «Бетиса» и «Атлетико» не самые результативные, но в данном случае как минимум 2 мяча должны быть забиты, но и не больше трех.



«Атлетико» пропускает мало. Не совсем понятно, в каком настроении будет «Бетис». Мне кажется, 2-3 гола — вполне боеспособна и интересная ставка».