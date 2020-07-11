«Сочи» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России 11 июля

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» в 28-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.00.

«Интересный матч, учитывая те изменения, которые происходят в «Спартаке». Леонид Федун выразил поддержку главному тренеру команды Доменико Тедеско, который не будет руководить командой непосредственно на скамейке в этом матче. Но мне кажется, что Тедеско должен делом ответить на слова Федуна. Если «Спартак» продолжит терять очки, то все это доверие может прожить недолго.



«Спартаку» нужно обязательно добиться успеха в этом матче, желательно победить. Затянулась серия неудач и проблем. Главному тренеру нужно понимать, что пока его сохраняет на рабочем месте матч с «Зенитом». От него все будет зависеть. Но расслабляться и пускать дела на самотек в чемпионате не стоит.



Я выберу ставку «Спартак» с форой (0)». Может быть, переоцениваю его возможности, но, на мой взгляд, проиграть этот матч москвичи не должны. Им по силам наконец-то добиться победы».