«Осасуна» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Осасуна» — «Сельта».

Ставка: ничья за 3.22.

«В пользу «Осасуны» — фактор своего поля, пусть и на стадионе без зрителей. В пользу «Сельты» — более сильная мотивация. Галисийцы зачастили с ничьими — с одинаковым счетом 1:1 они сыграли и в прошлом туре, и в позапрошлом, и даже в матче с «Осасуной» в первом круге. Думаю, что и сейчас счёт 1:1 выглядит наиболее вероятным.

Ничья в Памплоне стала бы нормальным результатом для «Сельты», у которой в двух последних турах будут потенциально более лёгкие матчи, чем этот. «Сельта» ослаблена дисквалификацией центрального защитника Мурильо и травмой Дениса Суареса, плюс травмированы уже оба основных вратаря «Сельты». Но и у «Осасуны» потерь предостаточно. Думаю, что силы тут примерно равны и шансы на делёж очков выглядят достаточно высокими».