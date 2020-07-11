«Вальядолид» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Ла Лиги

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вальядолид» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.09.

«Насколько «Барса» ярко и красиво выглядела в позапрошлом матче против «Вильярреала», столь же блекло каталонцы играли в прошлом туре против «Эспаньола». Разница была во многом была из-за стиля игры соперника. «Вильярреал» согласился на открытый футбол, а «Эспаньол» и не пытался играть зрелищно. «Вальядолид» — соперник неприятный, более похожий по стилю на «Эспаньол», и футбол тут будет скорее закрытым. «Вальядолид» в 35 матчах забил всего лишь 29 голов (один из трех худших результатов в чемпионате) и пропустил тоже мало – 39 голов (седьмой лучший результат и лишь на три пропущенных мяча больше, чем у самой «Барселоны»). Так что тут логично ждать не слишком результативного матча.



Уместно вспомнить, что в прошлом сезоне «Барса» дважды победила мало поменявшийся по составу и тактике с одинаковым счетом 1:0, и только в текущем чемпионате на «Барсу» нашло вдохновение при встрече с «Вальядолидом» и каталонцы выиграли 5:1. Но «Вальядолид» редко когда пропускает много. Так, против мадридского «Реала» они сыграли в этом сезоне 1:1 на «Сантьяго Бернабеу» и уступили 0:1 дома.



Думаю, что «Барса» победит в Вальядолиде при тотале меньше 3,5 мячей».