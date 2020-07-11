«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 28-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит».



Ставка: «Ахмат» победит за 2.80.



«В этой игре я ставлю на «Ахмат», как бы странно это ни выглядело. Исхожу из того, что празднование чемпионства для «Зенита» бесследно не пройдет. Мне кажется, состав команды ждет ротация. Сергей Семак также отмечал, что даст шанс тем, кто мало играл в рамках чемпионата, потому что у запасных игроков также есть серьезные амбиции.



«Ахмат» показывает неплохой футбол – после рестарта чемпионата мне нравится его игра, поэтому грозненцы смогут одолеть гостей. Можно вспомнить, что у «Зенита» всегда трудно складываются матчи в Грозном, да и в Санкт-Петербурге были времена, когда «Ахмат» добивался побед».