«Сочи» — «Спартак»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 28-го тура чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.30.

«Если честно, сейчас даже не знаю, чего ждать от «Спартака». Против «Локомотива» он сыграл неплохо, но со скандалом, связанным с Тедеско. Кажется, это как раз и будет мотивирующим фактором для «Спартака».



«Сочи» сейчас прилично играет и никого не боится. Команда уже пережила матч против «Ростова», после которого ее все клевали, поэтому думаю, что она готова сыграть на победу, в принципе, как и «Спартак». Я уже отмечал мотивирующий фактор, да и состав у москвичей, кажется, стабилизировался. Вернется в основной состав Жиго, что скажется на надежности обороны, также закончилась дисквалификация у Зобнина. По моему мнению, матч завершится вничью, правда, трудно сказать, будет ли он результативным».