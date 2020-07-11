«Арсенал» Тула — «Тамбов»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России 11 июля

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Тамбов».

Ставка: победа «Тамбова» с нулевой форой за 2.88.

«Отдаю предпочтение «Тамбову». Мне совершенно не понравился «Арсенал» в матче против «Крыльев Советов». Хотя до этого Тула обыграла «Динамо», но это было скорее какое-то совпадение, да и «Динамо» сейчас является совершенно неорганизованной командой с хорошими исполнителями. «Арсенал» проиграл два последних домашних матча: сначала против «Ахмата», затем «Крыльям Советов», причем обе победы были уверенными.



Что касается предстоящего матча, я считаю, что «Тамбову» победа нужнее. Раз он смог в гостях обыграть «Спартак», у него есть все шансы обыграть на выезде и Тулу. Поставлю на «Тамбов» с форой (0).



Можно отметить, что за «Арсенал» против «Тамбова» не сыграет по причине дисквалификации Даниил Лесовой. Его будет не хватать тулякам, так как он вырос по сравнению с тем, когда он играл у меня в «Зените-2». Раньше ему не хватало характера, но сейчас он прибавил в этом плане. Правда, нужно еще больше, чтобы играть за «Зенит», «Краснодар» или другие команды, которые борются за попадание в Лигу чемпионов. Важно быть лидером не просто в матчах, которые даются, а в тех, которые складываются для команды тяжело. В целом Лесовой хороший футболист, который здорово владеет мячом, но он должен больше брать на себя игру. Чтобы играть в топ-команде, важно быть по-спортивному наглым. Так что пока его место в Туле, а дальше все зависит от него».