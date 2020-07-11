Петр Ян — Жозе Альдо, UFC 251: прогноз и ставка на бой 12 июля 2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Петр Ян — Жозе Альдо, который состоится 12 июля.

Прогноз: победа Яна в 1-3 раундах за 2.70.

«Бразилец — живая легенда MMA, он был чемпионом UFC ещё в 2011 году и семь раз защитил титул. А потом пропустил встречный контрудар от Конора Магрегора на 13-й секунде. С тех произошло много событий, но гордиться особенно нечем. Ещё несколько поражений, переход в легчайший вес и неудачный дебют — вот, собственно, и всё.



В шести предыдущих боях Жозе уступил четыре раза. Уровень оппозиции в порядке — два технических нокаута от Макса Холлоуэя в третьих раундах, плюс единогласное решение с Алексом Волкановски. В легчайшем весе он дрался всего однажды — в декабре 2019 года проиграл раздельным решением Марлону Мораису. В общем, с чисто спортивной точки зрения определённо имеются и более достойные претенденты на титульник.



В стойке у Яна будет полнейшее преимущество, с ударной техникой здесь всё замечательно. Стиль россиянина — постоянный прессинг и давление, при которых оппонент просто не может выдохнуть. Резкий и мощный удар может прилететь в любую секунду из любой точки.



Пётр наверняка постарается закончить бой как можно раньше — молодость, уверенность в себе и мощный удар должны в этом помочь. Если Алду не будет использовать фирменные лоукики (а в последнее время мы их видели по большим праздникам), ему придётся туго.



Задача Жозе — не позволять No Mercy чувствовать себя хозяином октагона. Шанс бывшего чемпиона — это прежде всего борьба и поздние раунды. Россиянин чертовски хорош и опасен, но пятираундовый формат ему не знаком. В принципе, этот фактор при определённых условиях способен оказаться решающим.



Расклад видится примерно таким: шансы Яна действительно выше, хотя коэффициент на его победу слишком скромен. Лучшие годы Алду позади, но он всё ещё достаточно хорош, чтобы связать бойкого претендента. Мы бы выбирали между двух вариантов — П1 в первом-третьем раунде за 2.70 и тоталом меньше 3.5 раунда за 1.90».