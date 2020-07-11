Усман — Масвидаль, 12 июля 2020: прогноз и ставка на бой UFC 251

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Камару Усман — Хорхе Масвидаль, который состоится 12 июля.

Ставка: победа Усмана по очкам за 2.90.

«Усман в полнейшем порядке, его доминация уже давно не вызывает вопросов. Рекорд 16-1, причём единственное поражение состоялось ещё в 2013 году. С тех пор — 15 побед подряд. Четыре предыдущих — над Демианом Майей, Рафаэлом дос Аньосом, Тайроном Вудли и Колби Ковингтоном. Крепкая оппозиция.



Нигерийский кошмар крайне расчётлив. Стиль и главные козыри знают абсолютно все: великолепный партер и солидная мощь. Вот только сделать никто ничего не может. Выносливость потрясающая, все пять раундов проводит на одном дыхании. В стойке ведёт себя максимально аккуратно.



Никакой тяги к зрелищности, неоправданному риску и авантюрам. Минимум разменов ударами, максимум переводов в партер, где преимущество в мощи и навыках позволяет пригвоздить оппонента к земле и залёживать столько, сколько потребуется. По очкам такого не победить.



У Масвидаля полный порядок с ударом. Собственно, он идёт на серии из трёх побед, каждая из которых — досрочная. Вот только Камару — это вовсе не Бен Аскрен. Потому рисунок боя и кажется очевидным: Хорхе постарается вложиться в удар и реализовать шанс панчера, а Усман — переводить претендента в партер и делать своё дело.



Коэффициенты букмекеров выглядят абсолютно логично. В борьбе у чемпиона будет громадное преимущество, так что скорее всего нас ожидает долгий бой, в котором Нигерийский кошмар сумеет защитить титул. Либо единогласным решением судей, либо в поздних раундах.



Следовательно, между этими двумя вариантами мы и будем выбирать. Победа Усмана решением идёт за сочный коэффициент 2.90, а победа Усмана в третьим-пятом раундах — за 4.80. Нам больше нравится первая ставка, но это дело вкуса».