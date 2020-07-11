«Арсенал» — «Тамбов»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 28-го тура РПЛ в Туле

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Тамбов».

Ставка: обе забьют за 1.92.

«Туляки выдали серию из пяти поражений, после чего Игорь Черевченко покинул пост главного тренера. На эмоциях даже удалось с горем пополам одолеть в Москве «Динамо» (1:0): быстрый гол, затем удаление и очень много потраченных сил. Отбивались всеми силами, бело-голубые наседали и даже попали в стойку ворот, но сравнять счёт так и не сумели.



Во вторник мечты о попадании в топ-6 окончательно рассеялись. На своём поле «Арсенал» проиграл стоящим на вылет «Крыльям Советов» (2:4), хотя даже забил первым. Ключевым стал отрезок в середине второго тайма, по ходу которого самарцы забили три мяча за 12 минут. Вернуть интригу хозяевам не удалось.



Отставание от занимающей шестое место «Уфы» теперь составляет пять пунктов. Теоретические шансы остаются, хотя рассчитывать на подобное развитие событий слишком наивно. У «Тамбова» дело ещё хуже — клуб со скромным бюджетом исправно показывает достойный футбол, но остаётся у разбитого корыта.



После рестарта «волки» потерпели четыре поражения в пяти матчах, все до единого — со счётом 1:2. И в каждом случае — с «Уфой», «Уралом», «Зенитом» и «Ахматом» — они имели реальные возможности зацепиться. Сакральное «чуть-чуть не хватило» часто становится решающим в конце сезона, когда приходится считать очки.



«Арсеналу» уже толком ничего не надо, но проигрывать в пятый раз подряд на своём поле — это, пожалуй, чересчур. Потому ждём, что хозяева упрутся и постараются исправиться перед родными болельщиками. Также нужно учесть, что соперники провели на двоих после возобновления первенства десять матчей, в девяти из которых голы забивались в обе стороны.



В принципе, «обе забьют» за 1.92 на таком фоне смотрится интересно. Можно даже рассмотреть 1Х + обе забьют за 2.40. Состав у туляков помощнее, плюс своё поле. Для набора очков этого должно хватить».