ФОНБЕТ перевел на благотворительность свыше 50 млн рублей

ФОНБЕТ продолжает оказывать помощь медицинским учреждениям и благотворительным фондам, поддерживающим наиболее уязвимые группы населения. Новыми адресатами стали дети-сироты, ветераны и подопечные домов престарелых.

Один из адресатов – ГКУ Центр содействия семейному воспитанию «Центральный», поддерживающий сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. ФОНБЕТ помог «Центральному» с приобретением средств индивидуальной защиты, детского питания, двух интерактивных развивающих полов.



Также помощь от компании получил НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН. Было закуплено медоборудование для лечения детей с признаками острой респираторной инфекции. Новое оборудование повысит качество диагностики и обеспечит непрерывный контроль за показателями крови.



Для благотворительных фондов «Радость детства» и «Дарина» букмекер приобрел специальные матрасы и тренажеры воспитанникам детских домов, спортинвентарь для лечебной реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. С фондом «Добро24.ру» компания помогла Красноярской межрайонной детской клинической больнице № 1 и детскому туберкулезному санаторию Красноярска.



Совместно с фондом «Дарим еду» и сетью семейных ресторанов RIBAMBELLE ФОНБЕТ организовал доставку горячего питания московским ветеранам. Также компания поддержала фонд «Старость в радость». Деньги пойдут на помощь домам престарелых в Московской области.



Узнать больше о благотворительной программе ФОНБЕТ можно на специальной странице.