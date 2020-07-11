Волкановски — Холлоуэй, 12 июля 2020 года: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 251

Комментатор Роман Мазуров дал прогноз на бой Александр Волкановски — Макс Холлоуэй.



Ставка: победа Волкановски по очкам за 2.10.



«Алекс Волкановски очень интересный персонаж. Пришел в бои смешанного стиля после того, как занимался регби и параллельно борьбой. Более того, он весил 95 кг, а сейчас дерется в 66 кг. Очень мощный, атлетичный, с хорошей борьбой и просто пушечным ударом. В Австралии он забрал пояса сразу в пяти различных промоушенах и даже проводил защиты своих поясов. Когда пришёл в UFC, стало понятно, что это будущий претендент на титул.



Макс Холлоуэй — легенда MMA, легенда UFC – он в этой лиге уже 7 лет. Абсолютно бесстрашный, где-то даже безбашенный человек, всегда на позитиве. Ему все равно, с кем драться. Он не побоялся выйти против Хабиба Нурмагомедова, биться за пояс чемпиона в легком весе на коротком уведомлении. И он был готов, но комиссия сняла его до поединка. Да, был момент, когда он подрался с Дастином Пуарье – там немножечно не взошло, но все равно Макс большой молодец. Чемпионский пояс Макс Холлоуэй забрал у Жозе Алду. Более того, в реванше Макс еще раз его наказал. Его сильные стороны – великолепный тайминг, размах рук, длина рычагов, отличнейшая работа в стойке. Более того, борьба тоже на очень хорошем уровне. Вспомним, что сделал Макс Холлоуэй с записным джитсером, очень крутым борцом Брайаном Ортега – он не оставил ему ни единого шанса.



Как проходил поединок № 1 между Максом Холлоуэем и Алексом Волкановски? Казалось бы, Холлоуэй – явный фаворит, у него опыт. Алекс Волкановски – очень мощный боец, но ему как раз этого опыта и не доставало. Но Алекс подготовился к тому бою великолепно тактически, хорошо работал на средней дистанции, перестреливая Макса Холлоуэя, забирая ключевые эпизоды, и в достаточно конкурентном поединке одержал, на мой взгляд, справедливую победу.



Чего ждать от боя №2? Убежден, что Алекс Волкановски не допустит просчетов и будет драться точно так же, как в первом поединке. И в целом, наверное, ничего не изменится. Будет очень конкурентный бой, потому что у Макса Холлоуэя очень хорошая держалка – он пропускает удары, но вида не подает, что ему больно, тяжело и плохо. Будет конкурентный бой, который, скорее всего, пройдет всю дистанцию. Думаю, результат будет таким же – победит Алекс Волкановски".