Цена нефти Brent сегодня, 11 июля 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

В марте цена на нефть резко снизилась и дошла до отметки $ 25 за баррель. Сейчас за один баррель нефти марки Brent дают $ 43,24.



Букмекеры ожидали, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель. В середине апреля цена на нефть Brent опустилась ниже $ 30 за баррель. Это произошло впервые с момента заключения соглашения о сокращении добычи и вызвало беспокойство инвесторов. В дальнейшем цены пошли вверх.



Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года. По его мнению, стоимость нефти марки Brent должна достигнуть $ 60 за баррель.



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