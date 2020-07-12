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ЦСКА — «Рубин»: прямой эфир, онлайн трансляция матча РПЛ, по какому каналу покажут

ЦСКА — «Рубин»: прямой эфир, онлайн трансляция матча РПЛ, по какому каналу покажут
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12 июля ЦСКА и «Рубин» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России. Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 6.90.

Букмекеры уверены, что матч 28-го тура РПЛ 12 июля ЦСКА — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25.

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