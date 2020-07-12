ЦСКА — «Рубин»: эксперты оценили шансы Слуцкого прервать победную серию «армейцев»
12 июля ЦСКА и «Рубин» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России. Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». ЦСКА одержал три победы подряд с общим счётом 10:0.
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 6.90.
Букмекеры уверены, что матч 28-го тура РПЛ 12 июля ЦСКА — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 12 июля 2020
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:05
-
10:00
Партнерский контент