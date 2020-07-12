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«Наполи» — «Милан»: прямой эфир, онлайн-трансляция матча, по какому каналу

«Наполи» — «Милан»: прямой эфир, онлайн-трансляция матча, по какому каналу
Ставки / Прогнозы 0

12 июля «Наполи» примет «Милан» в матче 32-го тура чемпионата Италии. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.65.

Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

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