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ЦСКА — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч 28-го тура РПЛ

ЦСКА — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч 28-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший игрок московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА — «Рубин».

Ставка: победа ЦСКА за 1.55, победа ЦСКА во втором тайме за 1.90

«Слуцкий против ЦСКА. С одной стороны, он хорошо знает команду, с другой – это уже новый коллектив. ЦСКА в среднем матче обыграл «Спартак», но воспрял духом. Уже в двух матчах команда забивает по четыре мяча. Правда, им легче это делать на выезде, однозначно. Во второй тайме, когда соперник идет ва-банк, ЦСКА добавляет.

Сейчас «армейцы» будут играть дома. Ну и «Рубин» еще перестраивается, и пока казанский клуб не выглядит ровнее столичной команды. Поставлю в этом матче на ЦСКА. Думаю, решающий удар хозяева нанесут после перерыва».

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