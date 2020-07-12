«Краснодар» — «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 28-го тура РПЛ
Бывший игрокк московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Урал» в 28-м туре российской Премьер-Лиги.
Ставка: победа «Краснодара» за 1.55, тотал больше 2.5 мяча за 1.90.
«Краснодар» – забивная команда. Она к тому же играет на своём поле. Борется за второе место в турнирной таблице и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. У команды отличное нападение.
«Урал» тоже непростая команда. Она тоже много забивает в этом году. Поэтому я думаю, что голы будут, но «Краснодар» выглядит посильнее. Потому склоняюсь здесь к победе хозяев".
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В трёх предыдущих турах «быки» набрали лишь одно очко. Нужно исправляться.
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